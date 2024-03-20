Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жители Краснодара могут предложить места и идеи для новых муралов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-krasnodara-mogut-predlozhit-mesta-i-idei-dlya-novyh-muralov
Жители Краснодара могут предложить места и идеи для новых муралов
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Муниципальный центр управления краевой столицы 20 марта начал принимать предложения по расположению новых граффити.

В специальной форме можно указать адрес, где вы бы хотели увидеть новое граффити, а также прикрепить фото поверхности, которую надо украсить. Еще краснодарцы могут предложить свои идеи для рисунков.

«Мы соберем лучшие варианты и вместе с вами выберем проекты, которые будут воплощены в жизнь!» — написали в Telegram-канале МЦУ Краснодар.

Отправить свои предложения можно до 31 мая.

Читайте также: посвященный городскому транспорту мурал появился на Московской в Краснодаре.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях