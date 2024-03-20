Жители Краснодара могут предложить места и идеи для новых муралов

Муниципальный центр управления краевой столицы 20 марта начал принимать предложения по расположению новых граффити.

В специальной форме можно указать адрес, где вы бы хотели увидеть новое граффити, а также прикрепить фото поверхности, которую надо украсить. Еще краснодарцы могут предложить свои идеи для рисунков.

«Мы соберем лучшие варианты и вместе с вами выберем проекты, которые будут воплощены в жизнь!» — написали в Telegram-канале МЦУ Краснодар.

Отправить свои предложения можно до 31 мая.

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