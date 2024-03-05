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Посвященный городскому транспорту мурал появился на Московской в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/posvyashhennyj-gorodskomu-transportu-mural-poyavilsya-na-moskovskoj-v-krasnodare
Видео канала «Кубань 24»

Уличные художники при участии Управления по делам молодежи начали работать над муралом, который расскажет о начале трамвайного движения в Краснодаре.

Новый мурал появится на пересечении улиц Московской и Красных Зорь — на месте нового трамвайного узла.

«На рисунке первые екатеринодарские вагоны еще соседствуют с основным видом общественного транспорта начала XX века — извозчиками. А в XXI веке именно трамвай по праву стал самым популярным и востребованным», — сообщает Telegram-канал «Новый трамвай Краснодара».

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