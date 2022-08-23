Жители Краснодара могут помочь собраться в школу детям из многодетных семей и интернатов
Общество
23.08.2022 17:38
В рамках акции «Здравствуй, школа» все желающие могут до 1 сентября принести учебные и канцелярские принадлежности в региональное отделение Российского детского фонда по адресу: улица Карасунская,101 — с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.
Школьные наборы в рамках акции детям из социально не защищенных семей вручат 29 августа в Краснодарской филармонии им. Григория Пономаренко.
Также канцелярские наборы направят в детский дом «Ахтырский», специальную школу-интернат в станице Тенгинской и управление соцзащиты Апшеронского района. В социальный реабилитационный центр Новороссийска передадут школьную форму и обувь, а детям с ограниченным возможностями здоровья из Ейска наборы для творчества.
Кроме того, школьные наборы получат дети из ДНР, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: по данным Росстата, собрать первоклассника в школу в среднем стоит от 22 до 27 тыс. рублей.
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