Жители Краснодара могут помочь собраться в школу детям из многодетных семей и интернатов

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В рамках акции «Здравствуй, школа» все желающие могут до 1 сентября принести учебные и канцелярские принадлежности в региональное отделение Российского детского фонда по адресу: улица Карасунская,101 — с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.

Школьные наборы в рамках акции детям из социально не защищенных семей вручат 29 августа в Краснодарской филармонии им. Григория Пономаренко.

Также канцелярские наборы направят в детский дом «Ахтырский», специальную школу-интернат в станице Тенгинской и управление соцзащиты Апшеронского района. В социальный реабилитационный центр Новороссийска передадут школьную форму и обувь, а детям с ограниченным возможностями здоровья из Ейска наборы для творчества.

Кроме того, школьные наборы получат дети из ДНР, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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