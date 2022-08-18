Росстат: собрать первоклассника в школу в среднем стоит от 22 до 27 тыс. рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным ведомства, набор первоклассника в 2022 году обойдется в 26,8 тыс. рублей для девочки и 22,3 тыс. рублей для мальчика.

По сравнению с июлем прошлого года собрать в школу мальчика-первоклассника стало дороже на 13,91%, а девочку — на 11,25. В базовый набор входят 11 пунктов одежды и обуви для девочек и 9 пунктов для мальчиков. Мальчикам: две пары брюк и три рубашки, девочкам — три блузки, два платья и две юбки. Для занятий спортом — спортивный костюм. Кроме того, в набор первоклассника входят две футболки, пять пар носков или гольф, три пары колготок и по одной паре обуви разного типа.

Также в набор входят пять учебников и четыре тетради, по пять карандашей и ручек, один набор фломастеров и один альбом.

В ведомстве отметили, что меньше всего цена выросла на одежду для девочек. Юбки подорожали за год на 7,75%, блузка — на 8,88%. Рубашки для мальчиков выросли в цене на 16,15%, брюки — на 13,13%. Тетради стали дороже на 36,49% за год, ручки — на 25,91%, ранцы — на 9,62%. Инфляция за год составила 15,1%. Школьные товары дорожают медленнее, чем темпы инфляции в целом. Это фиксируют уже четвертый год.

При этом снизилась цена образовательных услуг. Час дополнительных занятий в государственных образовательных учреждениях стоит 138,54 рубля. Это на 3,19% меньше, чем в прошлом году. Также подешевело обучение в государственных и частных вузах: на 1,24% и 8,32% соответственно, сообщили в пресс-службе Росстата.

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