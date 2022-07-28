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В Краснодарском крае 1 августа стартует ежегодная акция «Соберем ребенка в школу!»

Общество
28.07.2022 17:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-1-avgusta-startuet-ezhegodnaya-aktsiya-soberem-rebenka-v-shkolu
В Краснодарском крае 1 августа стартует ежегодная акция «Соберем ребенка в школу!»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Традиционная благотворительная акция пройдет с 1 по 26 августа во всех муниципалитетах Краснодарского края. С помощью неравнодушных жителей детям из семей, состоящих на профилактическом учете, помогут подготовиться к школе.

Мероприятие позволит максимально обеспечить нуждающихся канцелярскими товарами, школьной и спортивной формой, отметили в министерстве труда и социального развития края.

Для того, чтобы поучаствовать в акции, необходимо обратиться в отделение помощи семье и детям. Они находятся в центрах социального обслуживания населения во всех районах края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре в рамках благотворительной акции «Корзина доброты» собрали продукты для нуждающихся.

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