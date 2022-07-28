В Краснодарском крае 1 августа стартует ежегодная акция «Соберем ребенка в школу!»
Общество
28.07.2022 17:16
Традиционная благотворительная акция пройдет с 1 по 26 августа во всех муниципалитетах Краснодарского края. С помощью неравнодушных жителей детям из семей, состоящих на профилактическом учете, помогут подготовиться к школе.
Мероприятие позволит максимально обеспечить нуждающихся канцелярскими товарами, школьной и спортивной формой, отметили в министерстве труда и социального развития края.
Для того, чтобы поучаствовать в акции, необходимо обратиться в отделение помощи семье и детям. Они находятся в центрах социального обслуживания населения во всех районах края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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