Жители Краснодара 30 августа смогут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ

ВИЧ-инфекция — болезнь, которую вызывает вирус иммунодефицита человека. А иммунодефицит — это состояние, при котором организм не может сопротивляться различным инфекциям, оно протекает незаметно и не имеет специфических симптомов.

Для борьбы с распространением ВИЧ краевое министерство здравоохранения совместно с ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» организовало акцию, в рамках которой каждый желающий сможет пройти анонимное тестирование на наличие опасной инфекции.

Так, проверить свое здоровье можно будет 30 августа с 10:00 до 14:00 в мобильном пункте экспресс-тестирования в сквере имени Г. К. Жукова на улице Красной.

Там же специалисты подробно ответят на все вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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