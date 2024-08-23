Количество заразившихся острой кишечной инфекцией растет в Сочи

Об этом 23 августа сообщили на заседании городской санитарно-противоэпидемиологической комиссии. Рост обратившихся к медикам с кишечной инфекцией связан с активным летним сезоном и высоким турпотоком.

Так, среди общего числа обратившихся 65% — туристы, 87% — дети.

«Динамика контролируемая, принимаются все необходимые меры. Однако количество заболеваний во многом зависит от личной ответственности за свое здоровье. Многие гости города, в том числе с детьми, пренебрегают элементарными правилами личной гигиены, а их соблюдение – залог успешного отдыха», — сообщил главный государственный санитарный врач по Сочи Владимир Оробей.

Он также напомнил, что необходимо часто мыть руки, не есть на пляжах и в сомнительных заведениях общепита, а купаться следует только на оборудованных морских пляжах.

По данным властей Сочи, на некоторых реках города зафиксировали изменения микробиологических показателей. Причина этого — обмеление водоемов из-за жаркой погоды и застой воды. Потому в устьях и вдоль русел установили информационные аншлаги.

По словам замглавы курорта Елены Канюк, администрация города вместе с сотрудниками Роспотребнадзора, водоканала, полиции и Сочинского нацпарка теперь ежедневно проводит мониторинг, профилактическую и информационную работы по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности на курортных территориях.

«Усилили санитарную очистку общественных территорий, обработку и дезинфекцию мест общего пользования: общественный транспорт, автобусные остановки, подземные переходы, пляжи и набережные. С начала лета увеличена частота вывоза мусора. Дополнительно в районах проводятся субботники», — добавила Канюк.

Кроме того, санитарно-противоэпидемиологической комиссия Сочи поручила усилить проведение дезинфекционных мероприятий руководителям организаций и учреждений не зависимо от форм собственности, сообщает пресс-служба городской администрации.

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