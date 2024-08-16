Здоровый отпуск: как уберечься от ротавируса и что делать, если заразился им

Летом учащаются случаи заражения кишечными инфекциями. Одна из основных причин — купание в загрязненных водоемах. Как обезопасить себя и не испортить отдых, рассказал корреспондент «Кубань 24» Максим Шабалда.

«Кишечная инфекция, то есть ротавирус, очень заразен. Его можно распознать по следующим симптомам: у заболевшего появляется высокая температура, сильные боли в животе, тошнота, рвота, диарея и слабость. Как следствие — обезвоживание и риск летального исхода. В редких случаях симптомы проявляются позже или их нет вовсе. Такие больные являются основными разносчиками инфекции, причем они не догадываются об этом», — отмечает журналист.

Риск заразиться ротавирусом растет, если не мыть руки перед едой, нырять в водоемы с головой или вода из него попадет в рот. Потому после купания в море или реке нужно обязательно мыть руки, умывать лицо и полоскать рот чистой водой.

Стоит внимательно относиться и к еде, которую продают рядом с пляжами: если есть сомнения насчет качества продуктов, лучше отказаться от приема пищи.

Переболевшие ротавирусом имеют иммунитет к этой инфекции, однако хватает антител в среднем на 2 года с момента выздоровления. Но если появится новый штамм болезни, то иммунитет может с ним не справиться. Потому эффективный способ защиты от ротавируса — прививка. Это особенно актуально для семей с маленькими детьми — у них болезнь протекает тяжелее.

Самая распространенная ошибка заболевших кишечной инфекцией — самолечение. Заболев ротавирусом, нужно сразу обратиться к терапевту, гастроэнтерологу, инфекционисту или педиатру. В медучреждении проведут тесты и подберут правильное лечение.

«Краснодарский край готов оказать необходимую медицинскую помощь. В нашем регионе в особом режиме сейчас работают пять инфекционных больниц, они находятся в Краснодаре, Армавире, Сочи и Новороссийске. Еще 55 отделений находится во всех районных больницах Кубани», — добавляет Шабалда.

Организм справляется с ротавирусной инфекцией за 5-7 дней при условии, что заболевший правильно лечится, соблюдая все рекомендации врачей.

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