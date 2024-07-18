Риск заражения кишечной инфекцией возрос из-за жары на побережье Кубани

Под палящим солнцем поднялась температура воды, что создает благоприятную среду для размножения подобных вирусов ― в особенности на оживленных пляжах.

В семье Нестеренко к профилактике ротавируса относятся серьезно. После того, как один из троих сыновей перенес эту болезнь, мать с бабушкой всегда берут на пляж только еду из дома, а также тщательно моют продукты.

«Мы с собой взяли помидоры, компот, сыр, творог, хлеб, потому что домашнее всегда вкуснее и полезнее», ― рассказывает жительница Новороссийска Валентина Нестеренко.

Валентина Нестеренко призвала отказаться от питьевой воды из-под крана. По ее словам, лучше воду фильтровать или покупать бутилированную в магазине.

«Перед едой обязательно нужно мыть руки, но кран есть не везде. В таком случае вас спасет антисептик. Его можно приобрести в любой ближайшей аптеке. Стоит он недорого», ― сообщает специальный корреспондент Яна Анненкова.

Съемочная группа «Фактов» выяснила у жителей Новороссийска, как защититься от ротавируса.

― Какой вирус? Ротавирус. Я такого не знаю.

― Нужно соблюдать элементарные правила гигиены. Мыть руки чаще, желательно готовить дома.

― На пляже не пользоваться продуктами, которые подвержены быстрому воздействию солнца.

― Наверное, не купаться с открытым ртом в море.

― Если самостоятельно не можете с этим справиться, лучше сразу обратиться к доктору. Пусть он назначит лечение.

Практически все участники опроса знают, как противостоять вирусу. Как отмечают медики, в последнее время жители края стали серьезнее относиться к мерам профилактики кишечных инфекций. Этим летом по сравнению с прошлыми годами заболевших гораздо меньше. Сейчас в инфекционной больнице Новороссийска всего 40 пациентов, с диагнозом ротавирус ― меньшая часть. Тем не менее даже сейчас медики не устают повторять важные правила.

«На самом деле все очень просто ― мыть руки, смотреть, какую пищу вы принимаете, какую воду пьете, не купаться в закрытых водоемах и маленьких бассейнах», ― отмечает врач инфекционной больницы № 3 Сергей Бондаренко.

Наиболее эффективный способ предупреждения ротавирусной инфекции, по словам врача, ― вакцинация. Если не соблюдать эти правила, вирус подхватить легко. Инкубационный период может длиться от одного до трех дней, после чего резко проявляются симптомы заболевания. Последствия могут быть серьезными ― вплоть до летального исхода.

«Из-за таких симптомов, как неукротимая рвота и диарея, ― ротавирус очень опасен именно обезвоживанием. Наибольшему риску подвергаются дети», ― объясняет врач-методист краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Зорина.

Медики советуют выбирать для отдыха оборудованные пляжи, где разрешено купание и ежедневно берут пробы воды.

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