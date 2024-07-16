Исследование степных рек стартовало в Краснодарском крае

Эксперты разрабатывают программу экологического оздоровления рек бассейна Азовского моря, междуречья Кубани и Дона.

Программа направлена на устранение загрязнений, а также ликвидацию и реконструкцию руслоперегораживающих сооружений.

«Все полученные данные будут внесены в единую научно-обоснованную программу, которая позволит принимать меры по повышению сельскохозяйственного, рыбопромыслового потенциала в крае и станет частью в обеспечении продовольственной безопасности страны», — сказал вице-губернатор Роман Лузинов.

Представители научных организаций ведут обследование водных объектов и инвентаризацию руслоперегораживающих сооружений в 22 муниципалитетах. Это позволит региону принять участие во всероссийском проекте по экологическому оздоровлению водных объектов на 2025–2030 годы.

К степным рекам края относят реки севернее реки Кубань. Они впадают в Азовское море или сеть связанных с ним лиманов. Наиболее крупные степные реки региона — Ея, Челбас, Бейсуг, Кирпили, Понура, Ясени, Албаши, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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