В Краснодарском крае открыли 16 степных пляжей, где можно купаться

В Лабинском районе в парке «Чистые пруды», который благоустроили два года назад, есть степной пляж. Место отдыха открылось всего два года назад. По словам местных жителей, несмотря на название парка, вода здесь грязная.

«Вода здесь теплая, но грязная. Ее чистить надо. Были бы катамараны с сетками, как раньше, чтобы воду чистили, тогда было бы хорошо», — делятся жители Лабинска Владимир Яловенко и Денис Жданов.

Другой степной пляж — «Две зари» — расположен в Курганинске. Его открыли и полностью благоустроили также два года назад, при этом вода в водоеме прозрачная.

«Два километра вокруг озера с чистейшей водой, где можно спокойно купаться, лучше преодолеть пешком. Так можно насладиться всеми достопримечательностями этого пляжа», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Юлия Чернышова.

Территория песочного пляжа «Две зари» полностью оборудована для отдыха: там есть беседки, шезлонги, фонтаны, ротонды, детские площадки.

«На берегу курганинского пляжа множество водных аттракционов. Все это бесплатно. Заплатить придется разве только за катамаран — около 700 рублей в час, а чтобы покататься на лодке, 500 рублей», — добавляет Чернышова.

С проектом пляжа «Две Зари» местным властям удается побеждать во многих федеральных и региональных конкурсах. Деньги, которые муниципалитет получает в качестве приза за победы в них, вкладывают в развитие мест отдыха района. В это же вкладываются и местные предприниматели.

«Здесь были вложены еще собственные средства городского поселения. Плюс — бизнес, предприниматели вложил в благоустройство этих территорий. Место притяжения стало очень большое», — делится глава Курганинского района Андрей Ворушилин.

С начала лета в Краснодарском крае у рек и озер открыли 16 новых степных пляжей, где можно купаться. Еще один появится в следующем году в Армавире.