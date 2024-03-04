Жители Краснодара 15–17 марта смогут выбрать территории для благоустройства

На голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году вынесли 9 объектов.

В списке территорий, выдвинутых на голосование:

сквер Казачьей славы (в границах улиц Бершанской, Гоголя, Кирова, Горького);

сквер Пограничников, 2-я очередь (на улице Мачуги, в районе домов на улице Игнатова, 7 и 9);

сквер имени Захария Чепеги (в районе улицы Думенко, 4/1);

территория общего пользования на улице Платановый Бульвар, 6;

сквер имени Валерия Самойленко (в районе улицы Седина, 1);

сквер Тургеневский (пересечение улиц Тургенева и Яна Полуяна);

бульвар имени Кирилла Россинского (в поселке Краснодарском на улице Кирилла Россинского);

бульвар Шаляпинский (в районе домов на улице Агрохимической, 105 и 107);

парк Святоникольский (поселок Индустриальный в районе улиц Святоникольская, Фанагорийская и Платановая).

Адреса пунктов, где можно проголосовать за общественное пространство, опубликованы на сайте. Голосование пройдет с 15 по 17 марта, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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