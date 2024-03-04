Жители Краснодара 15–17 марта смогут выбрать территории для благоустройства
Общество
04.03.2024 15:36
На голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году вынесли 9 объектов.
В списке территорий, выдвинутых на голосование:
- сквер Казачьей славы (в границах улиц Бершанской, Гоголя, Кирова, Горького);
- сквер Пограничников, 2-я очередь (на улице Мачуги, в районе домов на улице Игнатова, 7 и 9);
- сквер имени Захария Чепеги (в районе улицы Думенко, 4/1);
- территория общего пользования на улице Платановый Бульвар, 6;
- сквер имени Валерия Самойленко (в районе улицы Седина, 1);
- сквер Тургеневский (пересечение улиц Тургенева и Яна Полуяна);
- бульвар имени Кирилла Россинского (в поселке Краснодарском на улице Кирилла Россинского);
- бульвар Шаляпинский (в районе домов на улице Агрохимической, 105 и 107);
- парк Святоникольский (поселок Индустриальный в районе улиц Святоникольская, Фанагорийская и Платановая).
Адреса пунктов, где можно проголосовать за общественное пространство, опубликованы на сайте. Голосование пройдет с 15 по 17 марта, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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