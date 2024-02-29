Путин: за 6 лет благоустроим более 30 тыс. общественных пространств в России

Президент России Владимир Путин 29 февраля в ходе послания Федеральному Собранию поручил продлить всероссийский конкурс лучших проектов «Создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях».

Также глава государства поручил выделить на проект дополнительное финансирование.

«До 2030 года продлим всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В целом по России за 6 лет благоустроим более 30 тыс. общественных пространств. Я прошу правительство также оказать дополнительную поддержку регионам, которые реконструируют набережные, парки, скверы и исторические центры городов. На благоустройство и крупные проекты в этой сфере направим 360 млрд рублей», — сказал Путин.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что обновленные общественные пространства формируют социальный и культурный уровень жизни в регионе, а также помогают сделать поселения современными.

«От имени жителей края благодарен президенту за продление всероссийского конкурса лучших проектов по благоустройству общественных территорий. Знаю, что кубанцы активно участвуют в рейтинговом голосовании, решают, какие территории обновлять в первую очередь, а затем внимательно контролируют работы. Это помогает нам создавать комфортные места для отдыха и прогулок в небольших городах и поселениях. За время реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе привели в порядок 1,3 тыс. территорий. В 2024 году новый облик получат еще 104 общественных пространства», — отметил глава региона.

Губернатор заявил, что при благоустройстве отдают предпочтение малым архитектурным формам и стройматериалам местного производства, а также привлекают кубанские подрядные организации. Всего на проведение работ в этом году направят более 2,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кондратьев заявил, что инфраструктурные кредиты помогают строить коммунальные объекты.