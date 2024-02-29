Кондратьев: инфраструктурные кредиты помогают строить коммунальные объекты

Президент России Владимир Путин 29 февраля в ходе послания Федеральному Собранию рассказал о развитии регионов.

«В 2021 году мы запустили программу инфраструктурных бюджетных кредитов, отличный инструмент для развития. Эти средства выделяются на проекты развития, и регионы отмечают высокую эффективность такого механизма. Эти кредиты не списываются, но в текущем году субъекты начнут гасить эти долги. И средства, которые возвращаются в федеральный бюджет, предлагаю вновь вкладывать в развитие регионов, направлять их на выдачу новых инфраструктурных бюджетных кредитов, а в целом, начиная с 2025 года, будем наращивать портфель инфраструктурных кредитов субъектам Федерации не менее чем на 250 млрд рублей ежегодно», — сказал Владимир Путин.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что регион получает возможность быстрее реализовывать проекты в сфере ЖКХ благодаря инфраструктурным кредитам.

«Это очень весомая поддержка в развитии инженерной инфраструктуры региона. Таким механизмом господдержки мы уже успешно пользуемся. Очевидно, что нагрузка на коммунальные сети, построенные еще в советское время, ощутимо возросла. Только за счет собственных средств реализовать такие масштабные коммунальные проекты было бы очень непросто из-за их высокой стоимости. Поэтому инфраструктурные кредиты — возможность начать строить новые инженерные объекты уже сейчас», — заявил глава региона.

На Черноморском побережье благодаря бюджетным кредитам ведут строительство и реконструкцию 17 канализационных очистных сооружений — в Сочи, Анапе, Туапсе, Геленджике и Новороссийске.

Кроме того, в регионе реализуют технически сложный масштабный проект развития инженерной инфраструктуры — строят участки Таманского и Ейского групповых водопроводов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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