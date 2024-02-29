Кондратьев: на поддержку импортозамещающих предприятий выделили 1 млрд рублей

Президент России Владимир Путин 29 февраля в ежегодном послании Федеральному Собранию отметил работу всех отраслей экономики в импортозамещении.

«Необходимо добиться технологического суверенитета в сферах, которые обеспечивают устойчивость экономики, нарастить производство отечественной продукции разного типа и вида, в том числе станков, лекарств, оборудования. Доля отечественных высокотехнологичных товаров и продуктов должна увеличиться к 2030 году в 1,5 раза, а доля экспорта не менее чем на две трети», — сказал глава государства.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что Кубань сразу включилась в работу по переориентации производственного комплекса под решение национальных задач как один из ведущих и опорных регионов в стране.

«Мы предусмотрели новые меры поддержки, помогли предприятиям, нацеленным на импортозамещение, запуститься, расширить мощности, модернизировать оборудование, выстроить логистику. В условиях нарастающего санкционного давления нам было важно не упустить момент и обеспечить внутренний рынок продукцией собственного производства. Прежде всего, в ключевых для нашего региона аграрном и промышленном комплексах. С 2022 года Фонд развития промышленности края предоставляет льготный заем по программе «Импортозамещение» со ставкой 0,1% годовых с максимальным объемом до 200 млн рублей», — заявил Кондратьев.

Кроме того, в крае действует мера поддержки краевых промпредприятий, уникальная для страны. До 30% затрат индустриальных компаний на создание и развитие импортозамещающих предприятий финансируют из бюджета региона — предоставляется до 300 млн рублей. Мерой поддержки уже воспользовались 18 производств — они получили около 1,1 млрд рублей.

«На этой неделе в рамках сессии ЗСК довели объем средств, предусмотренных на эти цели в 2024 году, до 1 млрд рублей. Сегодня на разной стадии реализации находится 35 проектов по созданию или развитию производств импортозамещающей промышленной продукции. Это производства в приоритетных, прежде всего, для нашего края отраслях промышленности — сельскохозяйственное и пищевое машиностроение, производство строительных материалов, металлоконструкций, лекарственных препаратов, химическая, радиоэлектронная и легкая промышленность, лесопромышленный комплекс», — отметил глава региона.

В ближайшие годы в крае запустят первые в России заводы по производству комплектующих картриджных систем, щелочных батареек, амфорного диоксида кремния из рисовой лузги и другие

Меры поддержки дали возможность нарастит объемы выпуска востребованной продукции на предприятиях региона. В прошлом году объем инвестиций в промышленный комплекс края увеличили в 2,6 раза, объем отгрузки произведенной промышленной продукции — на 15,2%.

По словам Кондратьева, важнейшим направлением остается снижение импортозависимости в сфере АПК, прежде всего животноводстве и растениеводстве.

«За последние два года мы серьезно продвинулись в снижении зависимости от импортных семян. Благодаря ученым наши аграрии уже полностью обеспечены отечественными семенами кукурузы и подсолнечника, на 30% — семенами сахарной свеклы», — отметил губернатор.

Кроме того, на Кубани развивают собственное племенное поголовье крупного рогатого скота. Это позволит сохранить обеспечить прирост мясной и разнообразной молочной продукции, а также сохранить лидирующие позиции в производстве питьевого молока, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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