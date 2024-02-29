Президент России поручил списать две трети долгов регионов по бюджетным кредитам

Об этом Владимир Путин рассказал 29 февраля во время своего обращения к Федеральному собранию РФ.

По словам главы государства, такое списание позволит республикам, краям и областям страны ежегодно экономить около 230 млрд рублей. Эти высвободившиеся средства нужно будет направить для увеличения потока инвестиций в экономику и развитие инфраструктуры российских регионов.

«Регионам нужно давать более широкие возможности для использования средств нацпроектов. Если остались деньги от ремонта поликлиник, можно их не возвращать, а направлять на закупку оборудования для этих поликлиник», — подчеркнул президент.

Путин поручил Правительству России продлить на 6 лет программы поддержки 10 «отстающих» субъектов федерации. По словам главы государства, к 2030 году эти «отстающие» должны стать самодостаточными. Программа мастер-планов развития городов должна охватить более 2 тыс. населенных пунктов.

«Прошу оказать помощь тем властям, которые благоустраивают парки, набережные, исторические центры городов. Надо устранить избыточные требования к памятникам архитектурного наследия. Меры поддержки компаний и граждан, которые готовы вкладывать средства в восстановление памятников», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, президент говорил о запуске новой программы расселения аварийного жилья. Он сообщил, что более 4,5 трлн рублей будет выделено до 2030 года на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства России, причем в эту сумму включены и частные средства.