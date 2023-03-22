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Жители Красноармейского района пожаловались на шакалов, бродящих по улицам

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-krasnoarmejskogo-rajona-pozhalovalis-na-shakalov-brodyashhih-po-ulitsam
Жители Красноармейского района пожаловались на шакалов, бродящих по улицам
Фото газеты "Голос правды"

Жители хутора Крупской рассказали, что по вечерам стаи шакалов выходят из полей, приближаются к домам, гуляют по улицам и страшно воют. Они не могут с ними бороться из-за того, что охотничий сезон уже завершился.

Местные жители предположили, что появление шакалов в их хуторе связано с вытеснением с мест обитания фермерами. Кроме того, хищников привлекают мусорные контейнеры, где они находят для себя питание.

Председатель районного общества охотников Василий Лигостай напомнил, что сезон охоты на пушного зверя в Краснодарском крае закрыли еще 20 января. Сейчас отстреливать шакалов могут только егеря, но на расстоянии не менее 200 метров от домов, пишет газета «Голос правды».

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