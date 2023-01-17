Обглоданные останки животных: жители уверены, что в Динской район пришли волки
Общество
17.01.2023 14:18
Останки мелких животных, обглоданные хищниками, обнаружили на окраине станицы Пластуновской недалеко от улиц Украинской, Вокзальной и Механизаторов.
Местные жители уверены, что в станице появились волки.
«Сначала думали на собак, но мужчины сказали, что только волки так обгладывают», — рассказала одна из женщин.
Она предполагает, что хищники пришли в Пластуновскую, так как станица плохо освещена. Фонари горят только на центральных улицах. Жители станицы опасаются за детей, которые возвращаются по вечерам по темным улицам, пишет газета «РВС».
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