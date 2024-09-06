Жители коттеджного поселка в Анапе обеспокоены возможным обрушением грунта

Поселение находится почти на самом краю обрыва, который рушится, особенно — во время дождей. По словам местных жителей, песок отсюда забирают для строительства отелей.

«Замки на песке — как называют местные жители эти коттеджи. С недавних пор земля здесь начала уходить из-под ног и прямо в обрыв — песчаный и рыхлый. Высота здесь — около 20 м, примерно, как шестиэтажное здание», — сообщает корреспондент Дарья Остапец.

В некоторых местах небезопасно находится и за забором. Недавние мощные дожди вымыли грунт из-под одного из домов. Забор и часть дворовой территории нависли над ямой. Сейчас ее закрыли, но опасения остаются. Местные жители обеспокоены сложившейся ситуацией.

Еще недавно тут был пологий склон. Это подтверждают снимки местного фотографа. Однако песок отсюда регулярно забирают для строительства отелей. Один из них площадью почти 25 тыс. кв. м строят под коттеджным поселком.

«В составе проектной документации имеются сведения о подпорной стене, возводимой по границе земельного участка со стороны существующего коттеджного поселка. По информации, полученной от застройщика, в настоящий момент проводят работы по возведению данной подпорной стены», — сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Строительство согласовано с администрацией города. Разрешение есть. Оно размещено на сайте отеля в свободном доступе, с которым можно подробно ознакомится. Меры по укреплению склона принимают. По словам застройщика, угрозы обрушения коттеджного поселка нет.

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