Жители Кореновского района сообщили о гибели птиц из-за натянутой фермером сетки

Видео с погибшими птицами сняли жители станицы Дядьковской на территории одной из местных ферм.

На кадрах видны заграждения из рыболовной сети, в которых запутались птицы. По словам автора видео, сети установил хозяин фермы, чтобы обезопасить корма от птиц. Попадая в сеть, птицы запутываются, ломают крылья и погибают.

После публикации сообщений в соцсетях о гибели птиц на ферме прокуратура Кореновского района начала проверку.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению ветеринарного законодательства и законодательства об охране животного мира, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

