Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жители Кореновского района сообщили о гибели птиц из-за натянутой фермером сетки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-korenovskogo-rajona-soobshhili-o-gibeli-ptits-iz-za-natyanutoj-fermerom-setki
Жители Кореновского района сообщили о гибели птиц из-за натянутой фермером сетки
Фото t.me/proc_23

Видео с погибшими птицами сняли жители станицы Дядьковской на территории одной из местных ферм.

На кадрах видны заграждения из рыболовной сети, в которых запутались птицы. По словам автора видео, сети установил хозяин фермы, чтобы обезопасить корма от птиц. Попадая в сеть, птицы запутываются, ломают крылья и погибают.

После публикации сообщений в соцсетях о гибели птиц на ферме прокуратура Кореновского района начала проверку.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению ветеринарного законодательства  и законодательства об охране животного мира, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: охотники пожаловались на массовую гибель диких кабанов в Абинском районе.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях