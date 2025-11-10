Охотники пожаловались на массовую гибель диких кабанов в Абинском районе

Туши животных находят без следов стрельбы. Около 150 погибших особей обнаружили в Абинском районе.

Первым, кто наткнулся на туши, был житель станицы Эриванской Олег Сясько. Мужчина выгуливал свою собаку. Сначала животное забежало в чащу, а затем по сильному запаху мужчина понял, в лесу произошло что-то неладное. Олег уверен: кабанов отравили.

«Лет пять назад встречали по 20 штук в одном месте. Охотники скидывались на свиноматок и выводили их», — говорит Олег Сясько.

Больше всего мужчину беспокоит, что отравленное мясо может попасть на стол. Вместе с отцом они много лет состоят в охотничьей бригаде.

«Такого никогда не было. Мы заплатили с бригады больше 300 тыс. рублей, и вот наша охота», — сетует житель станицы Эриванской Василий Сясько.

Дикие кабаны гибнут неподалеку друг от друга целыми стадами. Туши отличаются друг от друга только степенью разложения.

«Одну из особей нашли в лежке, на вид ей два года. На ней ни единого следа ранения и крови, а запах такой, что без маски в ближайших 50 метрах находиться просто нереально», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Николай Тихий.

Охотники подчеркивают, что погибли здоровые особи, которые могли бы дать потомство уже в следующем году. Они отвергают версию о том, что животные могли умереть от африканской чумы свиней, так как поведение кабанов при этом заболевании отличается.

Журналисты связались с министерством природных ресурсов края. В ведомстве заявили, что в ближайшее время в Абинский район направят ветеринарную службу для проведения проверки. Специалисты возьмут пробы для проведения экспертизы и установят причину гибели животных.

