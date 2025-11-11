Минприроды Кубани опровергло информацию о массовой гибели кабанов

Ранее о десятках погибших в лесу особей журналистам «Кубань 24» сообщили жители Абинского района.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края, информация о массовой гибели животных не подтвердилась. В ходе осмотра территории в охотничьих угодьях обнаружили четыре мертвых кабана.

На месте обнаружения трупов животных специалисты отобрали патологический материал, чтобы установить причину гибели диких кабанов, сообщает пресс-служба минприроды Кубани.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», охотники из Абинского района считают, что диких кабанов отравили. Местные жители отметили, что погибли здоровые особи, которые могли бы дать потомство уже в следующем году. Охотники отвергли версию о том, что животные могли умереть от африканской чумы свиней, так как поведение кабанов при этом заболевании отличается.

