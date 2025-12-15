Жители Кореновского района пожаловались на беспорядочную охоту возле жилых домов

В станице Журавской местные жители жалуются на охотников, которые ведут беспорядочную стрельбу возле жилых домов и оставляют туши убитых животных прямо на улицах.

После каждого такого выезда стрелков на улицах остаются горы мусора — бутылки и пачки из-под сигарет. Больше всего местных возмущают оставленные трупы диких зверей.

«Страшно за бывшую супругу. Она боится выстрелов и криков животных, которые тут постоянно, когда эти люди охотятся», — рассказывает житель станицы Журавской Иван Пархоменко.

Мужчина уточнил, что порой дробь долетает даже до хозяйственных построек.

«Человек пошел в туалет, он у него покрыт рубероидом. И дробь к нему прилетела», — сетует мужчина.

У Ивана с бывшей супругой совместное хозяйство, и они особенно опасаются за своих питомцев.

«У меня лошади, собаки и коты. Если пуля попадет, для меня будет беда. Вчера раз пять пристреливали, и сильный шум. Было страшно», — делится жительница станицы Журавской Марина Пархоменко.

По словам местных жителей, охотники не боятся промышлять возле домов. Они загоняют дичь поближе к водоему и расстреливают зверей в одном месте. Рядом с населенным пунктом находится заказник, поэтому диких животных здесь много. За оставленные туши, мусор и стрельбу вблизи жилых домов следует соответствующее наказание.

Однако в полиции журналистам «Кубань 24» сообщили, что обращений от граждан по действиям охотников не поступало, проверка не проводилась.

Читайте также: хозяева застреленных под Горячим Ключом домашних коз рассказали о произошедшем.

Подпишись, здесь всегда интересно.