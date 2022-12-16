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Жители КМР остались без тепла и горячей воды из-за аварии в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-kmr-ostalis-bez-tepla-i-goryachej-vody-iz-za-avarii-v-krasnodare
Жители КМР остались без тепла и горячей воды из-за аварии в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение горячей воды и теплоснабжения в восточной части города произошло днем 16 декабря. Причиной стал порыв подземной тепломагистрали.

В результате горячую воду и отопление отключили жителям улиц Уральской, Тюляева, Сормовской, Симферопольской, Бородинской, Горького, 30-й Иркутской Дивизии, а также 1-ой и 2-ой Заречной.

Сколько человек остались без горячей воды и тепла в Комсомольском микрорайоне, не уточняется. На месте работает бригада сотрудников ООО «Краснодартеплоэнерго». Сроки устранения аварии не называются, сообщает ЕДДС Краснодара.

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