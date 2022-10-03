Жители Кавказского района собрали гумпомощь военным, участвующим в спецоперации на Украине

Видео канала «Кубань 24»

Сбор организовали в Кропоткинской городской больнице. Медучреждение держит связь с подшефной 22 бригадой особого назначения. Бойцы сообщают, что им необходимо.

В этот раз, помимо термобелья, бинтов, медикаментов, теплой обуви, спальных мешков, сухпайков и питьевой воды, солдаты попросили сладости и сало. Вещи и продукты собирали всем миром: откликнулись школы, детские сады, местный Центр занятости, предприниматели и депутаты разных поселений.

«У нас привозят все, что купили. Мы говорим, что сейчас нужно. Например, собрали очень много газовых баллончиков, газовых зажигалок, потому что сейчас ночью уже холодно. Они, когда уходят на задание, берут с собой что-то поесть, газовый баллончик и зажигалку. Видимо там подогревают, подробностей я не знаю», — сказала главный врач Кропоткинской городской больницы Елена Грекова.

«С начала СВО это уже тритий гуманитарный груз, который собирает Кавказский район, чтобы как-то поддержать ребят, которые там находятся, которые ради нас каждый день рискуют своей жизнью», — подчеркнула заместитель главы Кавказского района Светлана Филатова.

Гуманитарную помощь, с которой по традиции передадут письма со словами поддержки и детские рисунки, бойцы получат уже на этой неделе. Сперва ее доставят в Крым, где перегрузят уже на военный транспорт.

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