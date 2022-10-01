Греческая диаспора Геленджика собрала гумпомощь военным почти на 1 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Геленджика

Греческая диаспора Геленджика собрала продукты питания, предметы первой необходимости для российских бойцов.

«В акции приняли участие греки из Геленджика, Кабардинки и Дивноморского. Имен своих просили не называть. Но доброе дело скрывать не стали в надежде на то, что их примеру последуют и другие предприниматели», — сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

Между тем, в МЦУ Геленджика ответили на один из самых популярных вопросов местных жителей. Они интересуются наличием в курортном городе бомбоубежищ.

«Так как на территории муниципалитета нет промышленных и военных объектов, город-курорт Геленджик не является стратегически важной целью. Вместе с тем, на всей территории нашего города в 3 тыс. 688 жилых домах имеются помещения, которые в случае опасности могут быть использованы для укрытия населения», — отметили представители Муниципального центра управления Геленджика.

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