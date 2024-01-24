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Жители хутора в Крымском районе остались без газа из-за повреждения трубы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-hutora-v-krymskom-rajone-ostalis-bez-gaza-iz-za-povrezhdeniya-truby
Жители хутора в Крымском районе остались без газа из-за повреждения трубы
Фото t.me/sergeyi_les

Газовая труба повреждена в хуторе Новоукраинском. В связи с этим на время ремонта временно отключат газоснабжение.

Работы начнутся 24 января в 17:00 и продлятся до устранения аварии, ориентировочно до 5:00 25 января. Подробную информацию можно уточнить по телефонам 8 (861) 315-10-11, 04, 104.

«Убедительная просьба, перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и обеспечить доступ работникам АО «Газпром газораспределение Краснодар» филиал № 11 к вашим газовым приборам, а также не пользоваться газовым оборудованием до окончания работ по повторному пуску», — сообщил глава Крымского района Сергей Лесь в Telegram.

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