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В Анапе более 20 многоэтажек и 3 соцобъекта остались без отопления из-за порыва

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-bolee-20-mnogoetazhek-i-3-sotsobekta-ostalis-bez-otopleniya-iz-za-poryva
В Анапе более 20 многоэтажек и 3 соцобъекта остались без отопления из-за порыва
Фото t.me/chistoAnapa

Из-за порыва на сетях теплоснабжение и горячую воду отключили вечером 21 января.

Без тепла остались жители улиц Чехова, 1, 12 микрорайон 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 30, 31, 39, 38, 16, 17, 45, 32, 33, 34, 40, 41, Астраханской, 77 и 79.

Сейчас работы по восстановлению продолжаются, отопление и горячую воду в домах планируют включить в ближайшее время. Телефон аварийно-диспетчерской службы +7 86133 4-34-89, сообщает МЦУ Анапы.

Читайте также: тепловики нашли утечку, мешавшую отоплению в Прикубанском округе Краснодара.

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