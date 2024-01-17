Тепловики нашли утечку, мешавшую отоплению в Прикубанском округе Краснодара

Жители отдельных многоквартирных домов в Восточно-Кругликовском, Губернском и Московском микрорайонах уже больше недели жалуются на отсутствие отопления.

При этом ремонт на котельной выполнялся, но эффект был достигнут не полностью. В некоторые дома тепло поступало, другие так и остались холодными. Оказалось, что на теплосетях в северной части города зафиксировали утечку.

«Сегодняшней ночью в тепловой камере на улице 40 лет Победы, 97/1 найдена утечка теплоносителя, которая повлияла на режим работы оборудования котельной № 19 и обеспечение надлежащим отоплением многоквартирных домов. На текущий момент утечка теплоносителя устранена», — сообщил вице-мэр Краснодара Максим Онищенко в Telegram.

Кроме того, для улучшения теплоснабжения Московского и Восточно-Кругликовского микрорайонов часть домов переключили на котельную КРЭС-2.

«Температура в индивидуальных тепловых пунктах этих микрорайонов продолжает подниматься», — добавил вице-мэр.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Краснодара пообещал разобраться с ответственными за многодневные проблемы с отоплением в Прикубанском округе.