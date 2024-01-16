Мэр Краснодара пообещал разобраться с ответственными за проблемы с отоплением

Жители многоквартирных домов в Восточно-Кругликовском, Губернском и Московском микрорайонах уже около недели жалуются на отсутствие отопления в своих домах. Помимо этого, теплоаварии в последнее время регулярно происходят и в других районах города.

Ситуацию с проведением отопительного сезона в Краснодаре прокомментировал мэр Евгений Наумов. Он отметил, что максимально участвует в решение проблем, возникших из-за перебоя в теплоснабжении Прикубанского округа.

«Самое главное для меня как для главы Краснодара — выяснить, как проводилась инспекция теплоснабжающей организации, когда они докладывали, что готовы к отопительному сезону. С этим мы будем разбираться досконально», — написал Наумов в Telegram.

Мэр Краснодара подчеркнул, что каждый виновник должен понести наказание. Сейчас надзорные органы разбираются в обстоятельствах использования отопительного оборудования.

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Однако на теплосетях в северной части города зафиксировали утечку. Сейчас тепловики делают все необходимое для восстановления подачи теплоснабжения. Они ищут место утечки, чтобы ликвидировать аварию.