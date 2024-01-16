В мэрии Краснодара объяснили, почему в трех микрорайонах тепла нет уже неделю

Жители многоквартирных домов в Восточно-Кругликовском, Губернском и Московском микрорайонах последние дни жалуются на отсутствие отопления в своих домах.

В котельной, обслуживающей эти районы, проводили ремонтные работы, однако ожидаемого эффекта это не принесло.

По данным АО «Краснодартеплосеть», котельная на улице Генерала Трошева работает в штатном режиме. Однако на теплосетях в северной части города зафиксировали утечку.

«Сейчас идет поиск участка, где это произошло. Для этого временно ограничили подачу горячего водоснабжения и теплоснабжения в жилые дома Восточно-Кругликовского, Губернского и Московского микрорайонов»», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Сейчас тепловики делают все необходимое для восстановления подачи теплоснабжения. Они ищут место утечки, чтобы ликвидировать аварию, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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