Четыре многоэтажки в центре Краснодара остались без тепла из-за утечки

Аварийное отключения теплоснабжения произошло в ночь 16 января на улице Ставропольской.

Из-за скрытой утечки носителя около дома № 156 без тепла временно остались жители четырех многоквартирных домов на улице Ставропольской: № 156, 172, 174 и 176.

На месте аварии работает бригада тепловиков. Время восстановления подачи тепла в многоэтажки на Ставропольской уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

Глава департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара Сергей Сторчун рассказал, что на месте утечки работают восемь человек и четыре помпы, которые откачивают теплоноситель из специальных камер.

«Предполагаемое место аварии установлено. Как только будет произведено вскрытие места утечки, будет дана оценка и станет понятно, сколько нужно времени, чтобы устранить эту аварию», — сказал он.

Ситуацию с отключением тепла в нескольких многоэтажках держат на контроле.