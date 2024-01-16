Четыре многоэтажки в центре Краснодара остались без тепла из-за утечки
Аварийное отключения теплоснабжения произошло в ночь 16 января на улице Ставропольской.
Из-за скрытой утечки носителя около дома № 156 без тепла временно остались жители четырех многоквартирных домов на улице Ставропольской: № 156, 172, 174 и 176.
На месте аварии работает бригада тепловиков. Время восстановления подачи тепла в многоэтажки на Ставропольской уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.
Глава департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара Сергей Сторчун рассказал, что на месте утечки работают восемь человек и четыре помпы, которые откачивают теплоноситель из специальных камер.
«Предполагаемое место аварии установлено. Как только будет произведено вскрытие места утечки, будет дана оценка и станет понятно, сколько нужно времени, чтобы устранить эту аварию», — сказал он.
Ситуацию с отключением тепла в нескольких многоэтажках держат на контроле.