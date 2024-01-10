В мэрии Краснодара прокомментировали ЧП с отключением тепла в мороз

От жильцов многоквартирных домов в микрорайоне Восточно-Кругликовском Прикубанского округа начали поступать жалобы на отсутствие отопления и горячей воды в их квартирах.

Последние два дня в Краснодаре установилась морозная погода. В ночь на 10 января температура воздуха в городе опустилась до -10 °С. Ситуацию с отключениями прокомментировали в мэрии.

«Ситуация находится на контроле у профильного департамента. На сегодняшний день котельная, которая питает микрорайон, находится в работе. Котлы в рабочем состоянии», — рассказал глава департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара Сергей Сторчун.

Он уточнил, что ранее на котельной в этом районе произошло ЧП, когда в одном из котлов вышел из строя электродвигатель. При этом котельная оборудована пятью котлами: четыре были в работе и один находился в резерве.

Сторчун добавил, что аварийный котел уже начали ремонтировать. Для его временной замены задействовали резервный агрегат.

По его словам, во время переключения котлов в Восточно-Кругликовском районе снизился объем подачи тепла в жилые дома.

«Прокуратурой Краснодарского края организована проверка по фактам ненадлежащего отопления и электроснабжения многоквартирных домов в Прикубанском округе Краснодара», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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