Жители 10 улиц на северо-востоке Краснодара остались без света из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии произошло 10 января около 7:40 в Прикубанском округе краевого центра.

Причина отключения — повреждение на линии 6–10 кВ, отключились ПС «СВ-444», «СВ-436», отключены 14 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц 40 лет Победы, 1 Мая, Российской, 21 Партсъезда, Памирской, Подольской, Шпака, 2 Российской, Таймырской, Черкасской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Белореченске без отопления ночью остались 12 многоквартирных домов.