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Жители 10 улиц на северо-востоке Краснодара остались без света из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-10-ulits-na-severo-vostoke-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
Жители 10 улиц на северо-востоке Краснодара остались без света из-за аварии
Фото unsplash.com

Аварийное отключение электроэнергии произошло 10 января около 7:40 в Прикубанском округе краевого центра.

Причина отключения — повреждение на линии 6–10 кВ, отключились ПС «СВ-444», «СВ-436», отключены 14 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц 40 лет Победы, 1 Мая, Российской, 21 Партсъезда, Памирской, Подольской, Шпака, 2 Российской, Таймырской, Черкасской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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