Жители 10 улиц на северо-востоке Краснодара остались без света из-за аварии
Происшествия
10.01.2024 07:55
Аварийное отключение электроэнергии произошло 10 января около 7:40 в Прикубанском округе краевого центра.
Причина отключения — повреждение на линии 6–10 кВ, отключились ПС «СВ-444», «СВ-436», отключены 14 трансформаторных подстанций.
Без электроэнергии остались жители улиц 40 лет Победы, 1 Мая, Российской, 21 Партсъезда, Памирской, Подольской, Шпака, 2 Российской, Таймырской, Черкасской.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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