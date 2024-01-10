В Белореченске без отопления ночью остались 12 многоквартирных домов

Гидроудар на теплотрассе произошел из-за резкого понижения температуры, он спровоцировал порыв участка магистрали.

В результате гидроудара в 12 многоквартирных домах около 22:00 зафиксировали снижение подачи тепла. Ориентировочное время устранение порыва — не более двух часов.

«Получаю обращения жителей об аварии на теплосетях в Белореченском районе. С главой Белореченска Александром Абрамовым оперативно отработали алгоритм действий, аварийные бригады сразу выехали на места, минусовые температуры не позволяют медлить. Специалисты укомплектованы необходимыми материалами и техникой», — написал врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Вячеслав Шапошник в Telegram.

Стыковка нового участка магистрали заняла достаточное количество времени, в связи с этим ремонтно-восстановительные работы на теплотрассе устранили в полном объеме около 1:00. Показатели в домах пришли в норму спустя несколько часов.

«Благодарю жителей домов, попавших в зону отключения, за терпение. Оставляю ситуацию на личном контроле», — написал глава Белореченска Александр Абрамов в Telegram.

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