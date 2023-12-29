Из-за аварии без тепла остались жители Фестивального микрорайона в Краснодаре

Аварийное отключение теплоснабжения в Прикубанском округе произошло вечером 29 декабря.

На подземной теплотрассе около дома на улице Ковалева, 1 произошла скрытая утечка носителя. Из-за этого отопление отключили в многоквартирных домах на улицах: Яна Полуяна, Совхозной и Ковалева.

На месте аварии работает бригада тепловиков. Сроки восстановления подачи тепла в дома Фестивального микрорайона уточняются, сообщает ЕДДС Краснодара.

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