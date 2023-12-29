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Из-за аварии без тепла остались жители Фестивального микрорайона в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-bez-tepla-ostalis-zhiteli-festivalnogo-mikrorajona-v-krasnodare
Из-за аварии без тепла остались жители Фестивального микрорайона в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение теплоснабжения в Прикубанском округе произошло вечером 29 декабря.

На подземной теплотрассе около дома на улице Ковалева, 1 произошла скрытая утечка носителя. Из-за этого отопление отключили в многоквартирных домах на улицах: Яна Полуяна, Совхозной и Ковалева.

На месте аварии работает бригада тепловиков. Сроки восстановления подачи тепла в дома Фестивального микрорайона уточняются, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: отопительный сезон в Краснодаре стартовал с 16 октября. К началу нового отопительного сезона в краевом центре выполнили реконструкцию на направлениях ТЭЦ — Центр города и ТЭК — Комсомольский микрорайон.

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