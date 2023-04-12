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Жители хутора Ленина в Краснодаре остались без света из-за аварии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-hutora-lenina-v-krasnodare-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
Жители хутора Ленина в Краснодаре остались без света из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение в Карасунском округе произошло вечером 12 апреля.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «ХЛ-4» и 39 трансформаторных подстанций. Без света остались жители улиц: Наримановской, Молодежной, Курганной, Пластунской, Васюринской, Огородной и Ореховой.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в хутор Ленина уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: водитель автомобиля врезался в опору ЛЭП и оставил без света жителей поселка под Краснодаром. ДТП произошло 12 апреля около 15:00 в поселке Южном на улице Никольской

Позже стало известно, что работы по замене поврежденной опоры ЛЭП в Южном выполнят 13 апреля. В связи с этим с 9:00 до 18:00 жителям улицы Никольской отключат электричество.

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