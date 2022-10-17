Жители Херсонской области рассказали об отдыхе в Анапе
Общество
17.10.2022 08:54
Пенсионеры приехали на отдых по бесплатным путевкам. Власти разместили отдыхающих в санаториях и обеспечили всем необходимым.
Своими впечатлениями о городе и отдыхе туристы из Херсонской области поделились с местным блогером. Они поблагодарили за теплый прием и сказали, что давно не чувствовали себя настолько комфортно.
В анапских здравницах временно размещены более 1 тыс. жителей Херсонской и Запорожской областей. Взрослые и дети отдыхают и оздоравливаются на курорте бесплатно.
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