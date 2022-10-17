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Жители Херсонской области рассказали об отдыхе в Анапе

Общество
17.10.2022 08:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-hersonskoj-oblasti-rasskazali-ob-otdyhe-v-anape
Видео канала «Кубань 24»

Пенсионеры приехали на отдых по бесплатным путевкам. Власти разместили отдыхающих в санаториях и обеспечили всем необходимым.

Своими впечатлениями о городе и отдыхе туристы из Херсонской области поделились с местным блогером. Они поблагодарили за теплый прием и сказали, что давно не чувствовали себя настолько комфортно.

В анапских здравницах временно размещены более 1 тыс. жителей Херсонской и Запорожской областей. Взрослые и дети отдыхают и оздоравливаются на курорте бесплатно.

Читайте также: Анна Минькова проверила, как разместили в Анапе детей из присоединенных регионов.

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