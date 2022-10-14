Анна Минькова проверила, как разместили в Анапе детей из присоединенных регионов

Видео канала «Кубань 24»

Как организованы отдых и учеба детей из Херсонской, Запорожской областей, а также ЛДНР в Анапе проверила вице-губернатор Анна Минькова. Более 400 детей разместили в оздоровительном комплексе.

Вице-губернатор пообщалась с учителями и воспитателями, которые приехали в качестве сопровождающих. Каждый вопрос, пожелание и просьбу она взяла под личный контроль.

«Мы с вами должны четко определиться, что мы сюда вам должны поставить, чтобы вам было комфортно работать и отдыхать. И вопрос по вакцинации: мы со своей стороны проработаем, чтобы вы смогли с родителями это грамотно обсудить, аргументированно», — сказала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

В ближайшее время педагогам предоставят методические пособия, а также ноутбуки для работы.

Еще 75 детей из Харьковской области приступили к занятиям в санатории, ранее они отдыхали в «Медвежонке». Здесь созданы необходимые условия для образовательного процесса.

Теплые и просторные комнаты, развлекательная программа и пятиразовое питание — важные составляющие отдыха и реабилитации детей в каждой здравнице.

«Мы подключаем нашу психологическую службу. С каждым ребенком проводится индивидуальная работа. Она у нас делится на выявление каких-либо особенностей, если они действительно есть, и также мы работаем в группе, в отряде. Соответственно, всем психологическим комплексом ребенок сопровожден», — сказала заместитель директора детского санаторно-оздоровительного комплекса Екатерина Боровская.

В Краснодарском крае создано все для комфортного пребывания детей и взрослых из новых субъектов России. Вопросы, которые возникают, решают оперативно.