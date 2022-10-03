Жители Горячего Ключа рассказали о нашествии клопов
Общество
03.10.2022 09:27
На полчища этих насекомых, выделяющих неприятный запах, жалуются жители нескольких городов и районов края.
На кадрах, снятых в Горячем Ключе, клопы облепили стены и окна домов. Прогнать их невозможно, помогает только химия, которая небезопасна для людей. По словам экспертов, сейчас клопы ищут место для зимовки — щели в домах и в коре деревьев.
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