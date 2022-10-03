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Жители Горячего Ключа рассказали о нашествии клопов

Общество
03.10.2022 09:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-goryachego-klyucha-rasskazali-o-nashestvii-klopov
Видео канала «Кубань 24»

На полчища этих насекомых, выделяющих неприятный запах, жалуются жители нескольких городов и районов края.

На кадрах, снятых в Горячем Ключе, клопы облепили стены и окна домов. Прогнать их невозможно, помогает только химия, которая небезопасна для людей. По словам экспертов, сейчас клопы ищут место для зимовки — щели в домах и в коре деревьев.

Читайте также: в Краснодарском крае обнаружили новые очаги распространения коричнево-мраморных клопов.

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