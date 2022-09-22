В Краснодарском крае обнаружили новые очаги распространения коричнево-мраморных клопов
Общество
22.09.2022 09:00
Насекомых, поедающих урожай, заметили в Сочи и Анапе. При этом на опасного карантинного вредителя не действует большинство средств, которыми опыляют посадки, а питается он сотней видов растений.
Наибольший вред коричнево-мраморный клоп причиняет плодовым культурам — семечковым, косточковым, а также ягодным — в первую очередь винограду. Но вредитель также может испортить овощные и зерновые.
В 2017 году клопы уничтожили половину урожая мандаринов в Абхазии. Южное межрегиональное Управление Россельхознадзора направило в хозяйства, где заметили клопов, программы локализации проблемных зон и ликвидации вредителя.
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