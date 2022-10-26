Жители Гидростроя в Краснодаре пожаловались на свалку
Общество
26.10.2022 17:16
Местные жители сняли видео и прислали его в редакцию телеканала «Кубань 24».
Свалка была обнаружена около ЖК «Стрижи» и «Премьера». На мусорке ветки, пакеты и стройматериалы. Картина неприглядная и опасная для экологии, говорит автор видео и спрашивает, как с ней бороться.
Алгоритм для таких жалоб разработан на сайте администрации Краснодара. Там есть специальная вкладка в разделе, посвященном работе департамента городского хозяйства и ТЭК по уборке территорий. Сообщение желательно подкрепить фотоматериалом, обязательно нужно указать адрес.
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