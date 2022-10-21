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В Краснодаре для борьбы с незаконными свалками привлекут инспекторов-экологов

Общество
21.10.2022 10:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-dlya-borby-s-nezakonnymi-svalkami-privlekut-inspektorov-ekologov
В Краснодаре для борьбы с незаконными свалками привлекут инспекторов-экологов
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Специалистов отдела экологии наделят полномочиями земельного контроля. Это позволит напрямую взаимодействовать с Росприроднадзором и Россельхознадзором. Инспекторов-экологов закрепят за каждым внутригородским округом Краснодара.

Инспекторы будут вести мониторинг территорий и оперативно реагировать на нарушения, в том числе — по жалобам горожан. Материалы проверок экологи в течение трех дней будут направлять в надзорные органы. В течение еще пяти дней Росприроднадзор или Россельхознадзор примут решение о привлечении нарушителей к ответственности.

Замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Олег Шаталов отметил, что ранее такие обращения рассматривали в течение 30 дней.

«Раньше у нас не было полномочий земельного контроля, поэтому все материалы о зафиксированных свалках или случаях пресечения несанкционированной утилизации отходов мы направляли в контролирующие органы в виде обращений. По закону рассматривали их в течение 30 дней. С учетом нового правового статуса мы будем взаимодействовать по другому алгоритму, как минимум в три раза оперативнее привлекать нарушителей к ответственности. Кроме того, на постоянной основе закрепим за округами сотрудников для экологического мониторинга», — цитирует Шаталова пресс-служба мэрии Краснодара.

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