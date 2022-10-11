В Новороссийске в центре города обнаружили стихийную свалку

Фото пресс-службы Росприроднадзора

В Новороссийске инспекторы Росприроднадзора установили факт размещения отходов в водоохранной зоне Черного моря.

На место 7 октября выехали специалисты ведомства. Территорию на улице Адмирала Серебрякова, 77 обследовали и установили, что там высыпаны отходы производства и потребления. Площадь стихийной свалки составила 1,3 тыс. кв. м.

Для установления степени загрязнения взяли лабораторные пробы почвы. По результатам лабораторных исследований, выяснят размер причиненного почве вреда. Сейчас устанавливают лиц, нарушивших природоохранное законодательство, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

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