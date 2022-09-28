В Новороссийск доставили новое оборудование для очистки фильтрата со свалки
Общество
28.09.2022 09:43
На мусорный полигон ООО «Терра-Н» в поселке Борисовка поступило оборудование для очистки дренажных вод. Его производительность 100 куб. м в сутки.
Обратноосмотическая установка глубокой очистки и обессоливания фильтрата была изготовлена во Владимире.
В рамках рекультивации свалки планируется построить специальные пруды-накопители. Их задача — отведение фильтрата с тела полигона. Также будут возведены климатические камеры для биотермической сушки органических отходов, сообщает портал для представителей сферы ЖКХ Watermagazine.
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