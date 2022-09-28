Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Новороссийск доставили новое оборудование для очистки фильтрата со свалки

Общество
28.09.2022 09:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijsk-dostavili-novoe-oborudovanie-dlya-ochistki-filtrata-so-svalki
В Новороссийск доставили новое оборудование для очистки фильтрата со свалки
Фото pexels.com

На мусорный полигон ООО «Терра-Н» в поселке Борисовка поступило оборудование для очистки дренажных вод. Его производительность 100 куб. м в сутки.

Обратноосмотическая установка глубокой очистки и обессоливания фильтрата была изготовлена во Владимире.

В рамках рекультивации свалки планируется построить специальные пруды-накопители. Их задача — отведение фильтрата с тела полигона. Также будут возведены климатические камеры для биотермической сушки органических отходов, сообщает портал для представителей сферы ЖКХ Watermagazine.

Читайте также: глава Красноармейского района подал иск в суд, чтобы закрыть свалку в станице Полтавской.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Умер певец Борис Моисеев
Умер певец Борис Моисеев
Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек
Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек
Число пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 25 человек
Число пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 25 человек
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Землянки и бункеры в Краснодарском крае под ключ: новый бизнес на страхах паникующих граждан
  2. Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
  3. Умер певец Борис Моисеев
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. В РФ из-за частичной мобилизации продажи кнопочных телефонов выросли в 3,5 раза
  6. Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях