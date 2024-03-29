Жители Геленджика пожаловались на буйного соседа, который расстреливает собак

О том, что в Геленджике один из местных жителей расстреливает собак из пневматической винтовки, сообщили в соцсетях очевидцы.

По словам жителей, буйный сосед стреляет не только не бродячих собак, но и в домашних. Мужчина ударил нескольких животных, а также ранил их из оружия. Местные жители написали заявление в полицию.

«По данному факту в Отделе МВД России по городу Геленджику назначено проведение проверки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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