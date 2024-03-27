Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Анапе мужчина пытался забить собаку тяпкой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-muzhchina-pytalsya-zabit-sobaku-tyapkoj
В Анапе мужчина пытался забить собаку тяпкой
Фото t.me/pva18

Инцидент произошел 27 марта в селе Цыбанобалка.

По словам местных жителей, мужчина проник на чужой участок и попытался зарубить собаку тяпкой. Животное убежало, но ее вовремя обнаружили, передали ветеринарам и успели спасти.

«По данному факту в ОМВД по Анапе назначена проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: массовое отравление бездомных собак произошло в Лазаревском районе Сочи.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях