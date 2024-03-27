В Анапе мужчина пытался забить собаку тяпкой

Инцидент произошел 27 марта в селе Цыбанобалка.

По словам местных жителей, мужчина проник на чужой участок и попытался зарубить собаку тяпкой. Животное убежало, но ее вовремя обнаружили, передали ветеринарам и успели спасти.

«По данному факту в ОМВД по Анапе назначена проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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