Массовое отравление бездомных собак произошло в Лазаревском районе Сочи

Отравление животных произошло в трех селах — Аше, Совет-Квадже и Каткова Щель. Об этом рассказали в соцсетях местные жители.

Они рассказали, что погибло уже 10 собак. Одну зоозащитники успели спасти. Отмечается, что все животные были чипированы и привиты. Зоозащитники сообщили, что анализы крови подтвердили отравление.

«По факту возможного отравления собак в городе-курорте в отделе полиции Лазаревского района Сочи сообщения зарегистрированы. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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