«Она гавкала»: водитель внедорожника намеренно задавил собаку в Краснодаре

Инцидент произошел 20 марта около 18:00 на улице Кружевной. Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах с уличной камеры видеонаблюдения видно, как автомобиль едет за убегающей собакой. Второе видео запечатлело конфликт водителя с очевидцами произошедшего.

Сообщается, что водитель объяснил свой поступок словами: «Ну и что? Это же собака! Она мне гавкала, я тут всех передавлю!». Позже мужчина скрылся. Однако неравнодушные жители нашли его и потребовали объяснений. Видео, на котором мужчина пытается оправдаться, также разошлось по соцсетям.

В полиции Краснодара начали проверку, действиям мужчины будет дана правовая оценка.

По окончании разбирательства стражи правопорядка рассмотрят вопрос о возбуждении уголовного дела по статье жестокое обращение с животными. Она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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