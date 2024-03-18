Хозяева-живодеры привязывали собак к батарее и морили голодом в Новороссийске

Новороссийским волонтерам стало известно о том, что в одной из городских коммунальных квартир издеваются над тремя собаками.

По информации, которая поступила волонтерам местного приюта, псов не показывали ветеринарам, не кормили и не поили, а чтобы они не справляли нужду по квартире, привязывали к батарее.

Зоозащитники отправились по указанному адресу, и вся информация подтвердилась. Волонтеры увидели измученных болезнями и голодом собак, привязанных к батарее. При этом хозяйка заявила, что животных побил и измучил некий сосед, во что волонтеры не поверили.

«Мы забрали собак, спасли из этого ада! Так люди не могут поступать, это живодеры, изверги! Впереди у животных отдых, много еды, витамины, обследование и хорошая жизнь у нас в семье. Мы такого еще не видели, это страшно», — цитирует зоозащитницу «Наша газета. Новороссийск».

Публикацией о живодерах заинтересовались в полиции Новороссийска. Правоохранители инициировали проверку по факту выявленной информации.

«Материал по этому поводу зарегистрирован, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

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